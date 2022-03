Nach mehrfach nicht bestandenen Fahrprüfungen soll ein 32 Jahre alter Mann in Mainz seinen Fahrlehrer abgepasst, mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Ein Polizist hatte den Angriff mit mehreren Schüssen beendet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag kurz nach der Tat mitgeteilt hatten. Sowohl der Fahrlehrer als auch der mutmaßliche Täter mussten in der Nacht notoperiert werden, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Zustand des Fahrlehrers sei noch kritisch, der des Angreifers stabil.