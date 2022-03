In Aalen ist am Samstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. "Sicherheit hergestellt", vermeldete die Stadt nach dem Einsatz. Rund 3300 Menschen hatten vorsichtshalber zuvor ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Nach dem Einsatz der Kampfmittelbeseitiger konnten die Aalener in ihre Wohnungen zurückkehren, alle Straßensperrungen wurden aufgehoben.