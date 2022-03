In Neustadt (Wied) im Kreis Neuwied steht in einem Industriegebiet eine Lagerhalle in Vollbrand. Das Feuer wurde am Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass Menschen zu Schaden gekommen seien. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nähere Hintergründe sowie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.