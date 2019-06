Washington (dpa) - Bei einem schweren Sturm in Dallas im US-Bundesstaat Texas ist ein Kran auf einen Wohnblock und eine in dem Gebäudekomplex gelegene Parkgarage gestürzt. Laut Feuerwehr kam ein Mensch ums Leben, sechs wurden verletzt, zwei davon schweben in Lebensgefahr. Auf TV-Bildern waren schwere Schäden an dem fünfstöckigen Apartmentkomplex zu sehen, auf den der hohe Kran von einer benachbarten Baustelle gestürzt war.