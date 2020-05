Anreise: Mit der Bahn ab Heidelberg direkt per ICE oder per IC/ICE mit Umstieg in Frankfurt/M. nach Hamburg, weiter mit RB über Heidelberg nach Büsum

Seebäderschiffe zwischen Büsum und Helgoland verkehren bis 1. November 2020 einmal pro Tag (Juli/August zweimal täglich). Fahrtdauer knapp 2,5 Stunden. Kostenpflichtige Parkplätze (5 Euro/Tag) gibt es direkt am Anleger "Helgolandkai" in Büsum. Reederei Adler & Eils, www.adler-eils.de

Unbedingt machen:Das Museum im Büsumer Hafen informiert über die die Entstehung des Ortes, die Entwicklung zum Seebad ab 1837 und die harte Arbeit der Krabbenfischerei einst und heute. Museum am Meer, in Büsum: www.museum-am-meer.de;

Fangfahrt mit MS "Hauke" vor der Büsumer Küste. Dauer ca. 2 Stunden. Von März bis Anfang November mehrere Abfahrten täglich. Reederei Adler & Eils: www.adler-eils.de/schiffstouren/fangfahrt/

Führung durch die Hummeraufzuchtstation der Biologischen Anstand Helgoland; www.helgoland-lobster.de

Das Museum Helgoland befasst sich mit der Historie der Hochseeinsel, dem Hummer- und Knieperfang, dem "Big Bang, dem Autor James Krüss, und vielen weiteren Attraktionen auf dem roten Felsen befasst. Regelmäßig werden Führungen durch die historischen Bunkeranlagen angeboten: www.museum-helgoland.de

Weitere Infos unter www.buesum.de, www.helgoland.de oder www.nordseetourismus.de