Bei einem Experiment zum Thema "Wir löschen Brände" sind zwei Schüler in Radolfzell durch eine Verpuffung verletzt worden. Ein 13-Jähriger habe am Montag in einem unbeobachteten Moment den Inhalt einer Flasche Brennspiritus in eine Schale mit offenem Feuer gespritzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Konstanz am Donnerstag mit.