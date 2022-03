Die Wirtschaft ist im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg stärker gewachsen als in vielen anderen Bundesländern. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Jahresvergleich um 3,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit Hinweis auf vorläufige Daten mitteilte. In ganz Deutschland habe die Wirtschaftsleistung im Schnitt um 2,9 Prozent zugenommen.