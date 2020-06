Politik trägt Mitschuld

Anica Edinger zum Aus der Halle 02

Das Clubsterben geht weiter – und es ist unaufhaltsam. Zuerst musste der Schwimmbadclub dran glauben, dann die Nachtschicht. Jetzt trifft es die Halle 02 – das größte Veranstaltungshaus der Stadt.

Die Corona-Pandemie mag nun vielleicht der letzte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Doch die Probleme einer ganzen Branche, die gab es schon lange zuvor. Auch in Heidelberg wurde darüber viel diskutiert, es gab runde Tische, die Stadt richtete einen Fonds ein zur Unterstützung innovativer Kulturprojekte – doch die Clubs rettete all das nicht.

Kein Wunder, denn dazu fehlt der politische Wille. Dass auch Clubkultur Kultur ist, das haben viele noch nicht verstanden. Vielleicht wird sich das jetzt ändern, da einer der größten und vielfältigsten Clubs in Heidelberg nicht mehr existieren wird.

Das ist für die Stadt ein herber Verlust – mehr noch: Es ist ein Armutszeugnis. Und daran ist auch die Kommunalpolitik schuld. Vor gut zwei Jahren strich sie der Halle 02 die Zuschüsse – ein fataler Fehler. Diese politische Entscheidung ging völlig an den Interessen einer der größten Gruppen in der Stadt vorbei: An den jungen Menschen, an gut 30.000 Studentinnen und Studenten.

Sie müssen jetzt ihre Stimme erheben, für ihre Interessen kämpfen – und mit aller Macht versuchen, die Halle 02 doch noch zu retten.