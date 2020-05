(dpa). Ob Kohlrabi ganz frisch ist, kann man sehr gut an seinen Blättern erkennen. Sie sollten immer grün und auf keinen Fall welk sein. Doch nach dem Einkauf sollte das Laub umgehend entfernt werden, rät der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer. Denn das Blattwerk entziehe der Knolle sonst die Feuchtigkeit. So entblättert können die Knollen mehrere Tage im Kühlschrank gelagert werden. Dafür sollten sie aber in ein feuchtes Tuch eingeschlagen werden. Bei Kohlrabi handelt es sich um ein Gemüse, das fast ausschließlich in Deutschland verzehrt wird, so die Gemüsebauern. In anderen europäischen Ländern sei die Gemüseart weitgehend unbekannt. Dabei ist sie vielseitig einsetzbar: gedünstet als Gemüsebeilage, gebraten als Gemüseschnitzel, fein geraspelt als Salat oder in dünne Scheiben geschnitten auf einem herzhaften Brot.

Kohlrabi-Kartoffel-Auflauf

Zutaten für 2 Portionen:

300 g Kohlrabi

300 g Kartoffeln

1 Ei

150 ml Milch

1 TL Butter

30 g roher Schinken (dünne Scheiben)

3 bis 4 EL Semmelbrösel

20 g gemahlene Haselnüsse

Muskatnuss

Salz und Pfeffer

Kohlräbchen und Kartoffeln schälen, jeweils in dünne Scheiben schneiden und bis zu fünf Minuten in kochendem Salzwasser vorgaren.

In der Zwischenzeit den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Milch mit dem Ei verquirlen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Den Schinken in breitere Streifen schneiden. Kohlrabi, Kartoffeln und Schinken wie Schuppen in eine Auflaufform schichten. Die Eiermilch darübergießen und den Auflauf in den Ofen schieben.

Butter in einer Pfanne erhitzen, Semmelbrösel und Haselnüsse anrösten. Nach 15 Minuten Backzeit die Mischung auf dem Auflauf verteilen und weitere 15 Minuten backen. Fertig!