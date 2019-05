Stimmen

> Rahul Sengupta, Indien: "Es war eine großartige Veranstaltung hier, in Heidelberg, die Menschen verschiedener Hintergründe aus diversen Regionen der Welt zusammengebracht hat. Gleichzeitig hatte die Konferenz im Gegensatz zu manch anderen einen klaren Fokus. Natürlich wäre es besser gewesen, wäre das Ganze länger gegangen als nur zwei Tage."

> Sadredin Alipour, Iran: "Das Thema Klima geht alle Menschen auf diesem Planeten an. Die Konferenz bot eine gute Möglichkeit, über verschiedene Konzepte zu diskutieren, wie wir den Klimawandel in den Griff bekommen können - zum Beispiel die Energieversorgung in Großstädten und Megacities. Heidelberg ist ein gutes Beispiel, wie man Moderne und Nachhaltigkeit miteinander verbinden kann."

> Telly Chauke, Südafrika: "Die Konferenz in Heidelberg abzuhalten, war eine tolle Idee. Die Stadt ist wirklich sehr schön und so nah an der Natur. Im Rahmen dieser zwei Tage gab es tolle Workshops und viele Möglichkeiten zur Interaktion und zum Netzwerken. Die Ergebnisse aus Heidelberg sollten wir mitnehmen in die Zukunft."

> Hirotaka Koike, Japan: "Auf dieser ICCA sind die Leute definitiv mehr ins Gespräch gekommen als bei anderen Konferenzen. So viel Neues und Bahnbrechendes habe ich hier allerdings nicht erfahren. Was mir gut gefallen hat: Die Konferenz stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit, es gab also etwa keine Plastikbecher oder kein Fleisch." pne