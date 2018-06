Von Hartmut Scherzer

Moskau/Kasan. Zwei Tore mehr schießen als Südkorea - dieses Ergebnis müsste der Weltmeister heute in Kasan eigentlich hinkriegen. Damit hätten sich alle Recheneventualitäten in der Gruppe F zugunsten von Joachim Löw und seiner Mannschaft von selbst erledigt. Unabhängig davon, welches Resultat gleichzeitig ab 16 Uhr MEZ in Jekaterinburg Mexikaner und Schweden zu Stande bringen - Deutschland wäre auf jeden Fall durch. "Natürlich werden wir über den Spielstand zwischen Mexiko und Schweden informiert, um reagieren zu können", sagte der Bundestrainer auf der offiziellen Fifa-Pressekonferenz am späten Dienstagnachmittag in der Kasan Arena. "Aber wir wollen mit dem eigenen Ergebnis dafür sorgen, dass Klarheit herrscht. Mit unserer eigenen Leistung, es aus unserer eigenen Kraft schaffen."

Ob als Gruppenerster oder -zweiter im Achtelfinale, entscheiden Konstellation und Reglement. Deutschland gegen das sieg- und punktlose, aber noch nicht gänzlich chancenlose Fernost-Team ausscheiden - diese Schmach ist eigentlich nicht vorstellbar. Toni Kroos hat mit seinem Kunstfreistoß in letzter Minute zum 2:1 gegen Schweden Deutschland aus diesem Albtraum wach geschossen.

Der Bundestrainer muss allerdings wieder ändern und auch tüfteln, wie diesem wuseligen Gegner mit kleinen, schnellen, wendigen Angreifern, aber nicht gerade kraftstrotzenden Abwehrrecken beizukommen ist. Superstürmer Heung-Min Son (Tottenham, früher Leverkusen) sorgt immer für höchsten Alarm. "Es gibt nicht nur Son, der alle Freiheiten hat und auf den alle in der Abwehr aufmerksam sein müssen", sagte Löw. "Auch andere Spieler laufen aus dem Mittelfeld sehr aggressiv und schnell nach vorn. Das müssen wir unterbinden." Da wiegt der Ausfall Jérome Boatengs wegen der Gelb-Rot-Sperre schon schwer. Nach dem zuletzt fahrlässigen Antonio Rüdiger dürfte erstmals Niklas Süle den abermals vakanten, diesmal rechten Posten in der Innenverteidigung einnehmen.

Die Persönlichkeit Boateng ist auf der Position neben seinem, von einer Halswirbelverrenkung genesenen Standardpartner Mats Hummels nicht vollwertig zu ersetzen. Die Außenverteidiger und Flankenläufer Joshua Kimmich und Jonas Hector sind gesetzt. Da der Bundestrainer grundsätzlich keinen angeschlagenen oder angeknacksten Spieler einsetzt, fällt nach dem operierten Nasentrümmerbruch auch Sebastian Rudy aus. Maske? Nicht bei Jogi.

Er habe 18 einsatzfähige und gesunde Spieler. Der Einsatz der erfahrenen Spieler, die zuletzt gegen Schweden gefehlt hätten, seien eine Option. Sami Khediras Rückkehr, allein wegen der Erfahrung, bietet sich an. Auch Mesut Özils Comeback als kreatives Genie zwischen Thomas Müller und Marco Reus und hinter der Pfeilspitze Timo Werner dürfte anstehen. Das Duo Reus-Werner als Blitzer und Flitzer ist die gefährlichste Waffe gegen die südkoreanische Defensive.

Löw blieb pauschal, legte sich nicht öffentlich auf Einzelheiten fest. Sicherlich zur Freude der Fifa und der Fans bekannte er sich als "Freund und Befürworter des Videobeweises". Alle Entscheidungen seien klar und korrekt gewesen und sehr schnell getroffen worden. "Darüber freue ich mich."

Auf der Pressekonferenz zuvor hatte Son, neben Trainer Taeyong Shin ("Wir haben ein Prozent Chancen") sitzend, für die scheinbare Aussichtslosigkeit das weltberühmte Herberger-Zitat in den Raum gerufen: "Der Ball ist rund. Natürlich sind die Deutschen viel stärker. Aber wir werden alles geben und glauben daran, es wie Mexiko zu schaffen."

FiInfo: Aktuelle News, Live-Ticker und Bildergalerien finden Sie im großen RNZ-WM-Special unter www.rnz.de/wm2018