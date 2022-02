Fußball-Bundesligist SC Freiburg hofft auf eine weitere Zusammenarbeit mit Stürmer Nils Petersen. "Wir haben ein ganz enges Vertrauensverhältnis und haben ihm signalisiert, dass wir uns eine Vertragsverlängerung vorstellen können, wenn er körperlich in einem Top-Zustand ist", sagte Sportvorstand Jochen Saier einen Tag nach dem 2:1 (2:1)-Sieg der Breisgauer beim FC Augsburg im "Sport1"-Doppelpass am Sonntag. "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen Klarheit haben."