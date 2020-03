Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Madrid (MAD) ab 104 Euro an. Vom Fernbahnhof Madrid Atocha im Zentrum der spanischen Hauptstadt fahren mehrmals täglich Züge in knapp drei Stunden nach Plasencia. www.lufthansa.com.

Übernachten: Mitten in der Altstadt empfängt Sie der Parador de Plasencia. Paradores sind in der Regel Drei- bis Fünfsternehotels, die in historischen Gebäuden untergebracht sind. Diese luxuriöse Unterkunft befindet sich in einem ehemaligen Kloster aus dem 15. Jahrhundert. Das Hotel unterhält ein Restaurant, das traditionelle Küche serviert. Doppelzimmer mit Frühstück gibt es ab 140 Euro; www.parador.es/es/paradores/parador-de-plasencia. Günstiger ist das traditionsreiche Hotel Exe Alfonso VIII, das ebenfalls durch seine zentrale Lage und großzügig geschnittene Zimmer besticht. Doppelzimmer mit Frühstück ab 65 Euro; www.exehotels.com/hotel-exe- alfonso-viii.html.

Weitere Infos unter www.plasencia.es