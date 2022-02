> Das im Besitz der katholischen Kirchenschaffnei befindliche Grundstück in der Erich Veith-Straße in Eppelheim, auf dem unter anderem der Verein "Die Werkstatt" Räumlichkeiten angemietet hat, soll "in Richtung Wohnen für Familien" entwickelt und im Rahmen von Erbpachtlösungen in diesem Sinn bebaut werden". Das teilte ein Sprecher der Heidelberger Firma Epple Immobilien auf RNZ-Anfrage mit. Danach hat Epple bereits mit der Projektentwicklung begonnen; ein Bebauungsplan sei eingereicht worden und werde demnächst im Eppelheimer Gemeinderat diskutiert. Vorbehaltlich der Baugenehmigung soll dann dort 2023 mit dem Bau von insgesamt 22 Einfamilien-Reihenhäusern sowie einem Mehrfamilienhaus mit einer noch zu klärenden Anzahl von Wohnungen begonnen werden. Die von Epple errichteten Wohngebäude sollen nach Darstellung des Sprechers gezielt Paaren und Familien angeboten werden; Kinder seien dabei "ausdrücklich erwünscht". Den bisherigen Mietern auf dem Grundstück wurde zu Ende November dieses Jahres gekündigt. Zum Verein "Die Werkstatt" hat Epple nach Auskunft des Sprechers bereits frühzeitig Kontakt aufgenommen; die Makler-Abteilung der Firma suche seither für den Verein Ersatzräumlichkeiten und habe auch bereits zwei konkrete Angebote vorgelegt, die allerdings nicht den Vorstellungen des Vereins entsprochen hätten. Deshalb laufe die Suche weiter, wobei allerdings Räumlichkeiten mit dem speziellen Anforderungsprofil des Vereins im Großraum Heidelberg schwer zu finden seien. wit