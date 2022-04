Für einen jungen Fan von Linienbussen hat eine Fahrt in Ulm einen unerwarteten Ausgang genommen: Der Siebenjährige hatte vor lauter Freude vergessen, rechtzeitig auszusteigen und saß schließlich auch noch in dem Bus, als dieser nach Dienstschluss in einer Garage abgestellt werden sollte, wie die Polizei am Freitag berichtete. Gegenüber einer Streife gab der Junge an, das er gerne Rundfahrten mit Bussen mache.