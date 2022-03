Eigentlich wollte sie nur ihren bei einer Autofahrt unter Drogeneinfluss erwischten Freund bei der Polizei abholen, aber am Ende musste eine 22-Jährige selbst ihre Autoschlüssel abgeben. Zivilfahnder der Polizei hatten zunächst am Sonntag in Kassel einen 24-Jährigen mit seinem Wagen kontrolliert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil sie vermuteten, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle. Dort bestätigte ein Drogentest den Verdacht.