Drogenfahnder haben in Nordhessen Rauschgift mit einem Schwarzmarktwert von rund 130.000 Euro sichergestellt. Ein 47 Jahre alter Mann wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag in Kassel gemeinsam mitteilten. Er soll im großen Stil mit den verbotenen Substanzen gehandelt haben.