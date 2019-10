Bonn (dpa) - Die insolvente Elsflether Werft, Generalunternehmer bei der teuren Sanierung des Marineschulschiffs «Gorch Fock», kann in neue Hände kommen. Das Bundeskartellamt in Bonn gab einen möglichen Verkauf an die Lürssen-Werft in Bremen frei. Das teilte ein Sprecher der Behörde mit. Über den Zuschlag in dem Bieterwettbewerb müssen nun die Führung der Elsflether Werft und der Sachwalter im Insolvenzverfahren entscheiden. Die Werft würde in die Verpflichtung eintreten, den Dreimastsegler bis Herbst 2020 saniert an die Marine zu übergeben.