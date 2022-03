Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Unfall löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Die Polizei sperrte den rechten und mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe, der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Rettungskräfte räumten die Ladung zunächst händisch aus und lagerten sie in einen anderen Laster um. Die Bergungsarbeiten waren am Sonntagmittag noch nicht abgeschlossen. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar.

