Die noch junge Dokumentationsstelle Rechtsextremismus in Karlsruhe wird ausgebaut, künftig mit einem Budget von jährlich 830.000 Euro ausgestattet sein und davon unter anderem vier volle Stellen finanzieren. "Dauerhafte und systematische Dokumentation und Erforschung des Rechtsextremismus ist Beitrag zur aktiven Verteidigung der Demokratie", teilte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Montag in einer ersten Bilanz der Arbeit der Stelle mit. Die vor knapp zwei Jahren gegründete Einrichtung kümmert sich - bisher mit zwei Mitarbeitern - um die systematische Auswertung von Zeitungen, Webseiten und sozialen Netzwerken.