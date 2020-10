Anreise: Ab Deutschland erfolgt die Anreise über Lissabon, etwa mit TAP oder Lufthansa. Internationale Flughäfen gibt es in der Hauptstadt Praia oder auf São Vicente.

Klima und Reisezeit: Hauptreisezeit ist von November bis Juni. Dann ist es trocken, sonnig und bis zu 35 Grad warm. Zwischen Februar und April hat man viele Wanderwege ganz für sich allein.

Corona-Lage: Das Auswärtige Amt stuft Kap Verde weiterhin als Risikogebiet ein. Daraus resultieren eine Quarantäneverpflichtung sowie ein verpflichtender PCR-Test bei der Einreise nach Deutschland (Stand: 15.10.2020).

Übernachtung: Einzel- oder Doppelzimmer in Bed-and-Breakfast-Unterkünften bekommt man auf Santo Antão für etwa gut 20 Euro pro Nacht. Die wenigen Vier-Sterne-Hotels kosten rund 60 bis 70 Euro (Doppelzimmer).

Geld: Die Landeswährung ist der Cabo Verde Escudo (CVE), den man sowohl am Geldautomaten als auch in Banken bekommt. Größere Hotels akzeptieren in der Regel Kreditkarten oder Euro.

Gesundheit: Selten gibt es Fälle von Dengue und auf manchen Inseln Malaria, allerdings nicht auf São Vicente oder Santo Antão.

Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.capeverde.com