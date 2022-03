Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim bestreiten am Samstag so etwas wie ein Endspiel um einen Champions-League-Platz. "Unser Ziel ist es, Hoffenheim zu schlagen und Dritter zu werden", sagte Frankfurts Nationalspielerin Nicole Anyomi vor dem richtungsweisenden Duell in der Frauen-Bundesliga. Die Hoffenheimerinnen liegen als Tabellendritte drei Punkte vor der Eintracht. Die drei besten Clubs qualifizieren sich am Saisonende für die Königsklasse.