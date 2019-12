Anreise: Mit dem Auto sind es über A 6 und A 8 rund 430 Kilometer zum Kaiserwinkl. Mit der Bahn kann man ab 100 Euro in sechs Stunden nach Kufstein fahren, von dort mit dem Kaiserwinkl Shuttle der Firma Four Seasons Travel oder dem Regio Bus Nr. 4030.

Übernachten: Am Walchsee empfängt das Vier-Sterne Hotel Seehof seine Gäste. Es bietet schöne Zimmer auch für Familien zu fairen Preisen. Das DZ mit Halbpension gibt es ab 99 Euro (www.seehof.com).

Unbedingt machen:Ein Besuch auf der Ottenalm in Walchsee (im Winter Mo bis Sa 11 bis 22 Uhr, So 11 bis 18 Uhr). Langlauf-Kurs in Kössen: Schnupperkurs für zwei Personen 50 Euro (www.nordic-center.com). Eisstockschießen auf dem Staffnerhof: 2 Euro pro Person à zwei Stunden (täglich 11 bis 22 Uhr). Skifahren in Hochkössen: Eine Tageskarte für Erwachsene 40,50 Euro, Kinder 20,50 Euro.