Elf Jahre nach der Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen Doppelmordes und versuchten Mordes ist der Fall des verurteilten Andreas Darsow am heutigen Mittwoch (13.00 Uhr) auch Gegenstand eines Zivilverfahrens in Darmstadt. Der heute 52-jährige Deutsche aus dem südhessischen Babenhausen wurde vom Landgericht Darmstadt in einem Indizienprozess im Juli 2011 des Mordes an einem Nachbarehepaar und versuchten Mordes an dessen Tochter schuldig gesprochen. In dem Zivilverfahren geht es nun nach den Worten von Darsows Anwalt Gerhard Strate um Zahlungen des Landes an die überlebende, behinderte Tochter des getöteten Ehepaares, die es zurückfordern will.