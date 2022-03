Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) hat zur Kritik des Landesrechnungshofs an der laufenden Umstellung der Justiz auf elektronische Akten Stellung genommen. Die bemängelten Verzögerungen habe nicht alleine das Land Hessen zu verantworten, sagte sie am Montag in Wiesbaden. Die vom Bundesgesetzgeber vorgegebenen Fristen zur Einführung der e-Akten bis 2026 seien stets eingehalten worden.