Das Land Hessen hat in den vergangenen zwei Jahren rund 2,59 Millionen Euro für die coronabedingte Anmietung von Ausweichquartieren für Gerichtsverhandlungen aufgebracht. Das teilte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD mit. Durch den zusätzlichen externen Personaleinsatz zur Umsetzung der pandemiebedingten Lüftungs- und Hygienekonzepte in Hessens Gerichten seien Kosten in Höhe von rund 734.000 Euro entstanden.