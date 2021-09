Von Constanze Werry

Bolognese, Carbonara, Tomatensoße – Hand aufs Herz: Mindestens eine dieser typisch italienischen Nudelsoßen steht bestimmt auch bei Ihnen mindestens einmal in zwei Wochen auf dem Tisch. Jeder hat dabei seine Variante. Wer gerne italienisch isst, kann es zur Abwechslung aber auch mal mit dem Original-Rezept probieren. Hier drei Vorschläge.

Sugo

Dass die italienische Tomatensoße so beliebt ist, liegt sicher einerseits daran, dass sie so gut wie jedem schmeckt, aber auch an der schnellen Zubereitung dank Dosentomaten. Wer den roten Klassiker mal möglichst originalgetreu nachkochen will, greift zu frischen Tomaten. In Neapel – daher auch die manchmal verwendete Bezeichnung Napoli für die Soße – kommen laut dem Bundeszentrum für Ernährung als Grundzutaten nur Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Basilikum in den Sugo.

Zunächst Tomaten in siedendes Wasser tauchen, häuten, halbieren, entkernen und anschließend in Stücke schneiden. Eine gewürfelte Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl glasig anschwitzen, dann die Tomaten dazugeben. Das Ganze etwa eine halbe Stunde leicht simmern lassen, bis der Sugo sämiger als eine herkömmliche Soße ist, aber flüssiger als Pesto. Dann nur noch das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen und in feine Streifen geschnittenes Basilikum dazugeben. Und schon kann der Sugo mit Pasta serviert werden – zum Beispiel mit Spaghetti als "Spaghetti alla napoletana". Für das i-Tüpfelchen sorgt etwas frisch geriebener Parmesan.

Bolognese

Spaghetti "Bolo" – ganz sicher eins der liebsten italienischen Rezepte der Deutschen. Und das obwohl es das Gericht so in Italien gar nicht gibt. Das "Ragù alla bolognese" wird in Bologna traditionell mit Tagliatelle – also Bandnudeln – serviert. Der große Vorteil: Fleischsoße und Nudeln verbinden sich viel besser.

Wie bei so vielem gibt es auch bei Bolognese nicht das einzig wahre authentische Rezept – aber in diesem Fall doch zumindest einen ziemlich konkreten Anhaltspunkt. Das "Originalrezept" wurde laut dem Bundeszentrum für Ernährung am 17. Oktober 1982 von der "Accademia Italiana della Cucina" bei der Handelskammer von Bologna hinterlegt. Die wohl überraschendste Zutat darin: Milch.

Basierend auf diesem Originalrezept werden für sechs Portionen benötigt: 125 g Butter, etwas Olivenöl, 2 Zwiebeln, 3 Karotten und 3 Stangen Staudensellerie, 1 kg Rinderhackfleisch, 350 ml Milch, ein Schuss Weißwein, 600 g Tomaten, 3 Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer.

Zwiebeln, Karotten und Sellerie sehr fein würfeln. Butter mit Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln, Karotten und Sellerie schön glasig und weich dünsten.

In der Zwischenzeit Hackfleisch separat scharf anbraten, bis es eine kräftige Farbe hat. Mit einem Schuss Weißwein ablöschen, damit sich der Bodensatz löst. Anschließend die Milch hinzufügen. Soll es mehr oder weniger Soße sein, kann die Menge variiert werden. Sie sorgt für einen besonders milden Geschmack. Kochen Fleisch und Milch, kommen die Tomaten dazu, sowie der in sehr feine Scheiben geschnittene Knoblauch, genau wie das angedünstete Gemüse, das Soffritto genannt wird. Mit Salz und Pfeffer würzen und dann heißt es: Köcheln lassen! Und zwar nicht zu knapp. Mindestens zwei Stunden sollten es sein, wer will, kann die Bolognese aber auch doppelt so lange auf dem Herd stehen lassen. Bei Bedarf immer mal wieder etwas Gemüsebrühe angießen.

Zum Servieren werden Pasta und Soße miteinander vermischt und anschließend auf Teller verteilt. Frisch geriebener Parmesan krönt das Ragù.

Carbonara

Wer bei Spaghetti Carbonara an Nudeln in einer Sahnesoße denkt, der liegt falsch. Eigentliche Hauptbestandteile: Speck, Eier, Nudelwasser und Pecorino-Käse.

Das Rezept für vier Portionen: 400 g Spaghetti, 90 g Pancetta- oder Guanciale-Speck, 60 g Parmesan, 4 Eier, Salz und Pfeffer. Den Speck in feine Streifen schneiden und knusprig anbraten. Käse fein reiben und die Hälfte davon mit den Eiern verquirlen, salzen und pfeffern. Spaghetti in reichlich Salzwasser bissfest garen, abgießen und 100 ml Nudelwasser auffangen. Spaghetti und Nudelwasser zum Speck in die noch heiße Pfanne geben und eine Minute köcheln. Danach in eine vorgewärmte Schüssel geben. Sofort die Eiermischung unterheben – die Nudeln schwenken, bis die Soße sie sämig umschließt. Mit dem restlichen Käse bestreut servieren.

Sugo lässt sich mit allen Nudelvarianten – wie hier Rigatoni – bestens kombinieren.

Bolognese – oder Ragú alla bolognese, wie das Gericht eigentlich heißt – gewinnt durch ausgiebiges Köcheln der Soße. Fotos: Getty