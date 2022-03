Vize-Regierungschef Thomas Strobl ist von der großen Zahl privater Hilfsaktionen für Flüchtlinge aus der Ukraine und für Betroffene im Kriegsgebiet nicht nur begeistert. Es sei gut, dass auch in Deutschland viele Menschen bereit seien zu helfen. "Aber die Hilfe, die gut gemeint ist, ist nicht immer gut gemacht", sagte der baden-württembergische CDU-Innenminister am Montag in Stuttgart.