Im Saarland muss in den kommenden Jahren erheblich mehr Geld für die Digitalisierung ausgegeben werden. Dies geht aus einem Bericht einer Enquêtekommission des Landtages hervor, der am Mittwoch im Landesparlament vorgelegt und diskutiert wurde. "An der Infrastruktur hängt es und drängt es", sagte der Vorsitzende der Kommission, Jürgen Renner (SPD).