Anreise: Direktflug ab Frankfurt/Main nach Funchal/Madeira mit Tuifly, Lufthansa oder Condor, ca. 3,5 Stunden.

Übernachten: Quinta Splendida in Caniço. Die ehemalige Plantage mit Herrenhaus und modern eingerichteten Studios oder Ferienwohnungen liegt in einem botanischen Garten zentral im alten Ort Caniço. Zwei Restaurants, zwei Bars. Großer Pool. Deutschsprachige Rezeption. Zirka zwei Kilometer bis Caniço-Baixa mit Strandpromenade, Bademöglichkeit, Tauchclub.

Ausflüge: Santa Maria de Colombo Segeltrips, mehrmals täglich ab Hafen Funchal. Erwachsene 35, Kinder (4-12 Jahre) 17,50 Euro. Info und Buchung: Marina do Funchal, Telefon 0351291220327 oder an der Anlegestelle. www.santamariadecolombo.com

Weinfest: vom 25. August bis zum 8. September findet auf Madeira ein Weinfest statt - mit Musik, Handwerksausstellungen, Paraden und Wein-proben. Live-Weinlese am 7. September im Süden der Insel, bei der Besucher sich am traditionellen Stampfen der Weintrauben beteiligen können. Auch in Funchal gibt es Veranstaltungen rund um den Wein. www.visitmadeira.pt.

Lesetipps:

> Christoph Columbus. Dokumente seines Lebens und seiner Reisen. 2 Bände, Sammlung Dietrich. Leipzig 1991.

> Susanne Lipps, Madeira. Reise-Taschenbuch, Dumont Reiseverlag, aktualisierte Auflage 2018, 17,99 Euro.