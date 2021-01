Anreise: Von Heidelberg nach Falkau in circa zweieinhalb Stunden (223 km) über die A 5 und B 31. Mit dem Zug nach Freiburg (Breisgau), von dort mit dem Bus nach Altglashütten-Falkau (Anreisezeit: circa drei Stunden).

Loipen: Im Hochschwarzwald werden täglich über 700 km Loipen präpariert. Man hat die Auswahl zwischen kleinen Rundloipen und herausfordernden Höhenloipen. Die Benutzung ist kostenlos. Aufgrund der Corona-Verordnungen gibt es derzeit keinen Skiverleih, Hütten haben geschlossen oder bieten nur Verpflegung "to go" an.

Literatur: "Langlaufen in Baden-Württemberg – 80 Loipen für Anfänger und Geübte" von Ralph Hahn, 168 Seiten, Silberburg Verlag, 16,99 Euro.

Weitere Infos unter https://www.hochschwarzwald.de/Langlauf/Langlauf-Loipen-im-Hochschwarzwald oder https://www.loipenportal.de/schwarzwald