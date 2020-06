Anreise: Der N8 beginnt in der Nähe der deutschen Grenze bei Padborg, am besten per Auto über die A7/E45 zu erreichen. Alternativ fährt ein IC in gut zwei Stunden von Hamburg nach Padborg. Wer in Sønderborg beginnen möchte, erreicht die Stadt mit dem Auto oder ab Padborg mit dem Bus. Die Fahrradmitnahme ist hier erlaubt, falls es Platz gibt.

Übernachtung: Einfache Bed & Bike-Unterkünfte (oft Hostels) gibt es überall entlang der Strecke. Sie kosten ungefähr 80 bis 120 Euro pro Nacht (Doppelzimmer). Eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel ist ab rund 150 Euro zu finden.

Weitere Infos unter VisitDenmark; Dänemarks offizielle Tourismuszentrale, Glockengießerwall 2, D-20095 Hamburg, Tel: 01805/326463, (Festnetz 0,14 €/Min, Mobil max 0,42 €/Min.), www.visitdenmark.de