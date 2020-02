Anreise: Mit dem Auto sind es rund 560 km von Heidelberg ins Eggental (über Karlsruhe, Ulm und Innsbruck, Ausfahrt Bozen-Nord). Mit dem Zug geht es über München nach Bozen ab ca. 50 Euro pro Strecke ( www.bahn.de ).

Unterkunft an der Piste:Moseralm (vier Sterne), charmanter Familienbetrieb mit Pool/Wellness, Übernachtung im DZ mit HP ab 135 Euro (www. moseralm.it); Genießerhotel Sonnalp in Obereggen (4,5 Sterne), erstklassiges Haus mit Innen- und Außenpool sowie Gourmetküche (zwei Hauben), Übernachtung im DZ mit HP ab 154 Euro (www.sonnalp.com).

Skigebiete:Carezza Ski am Karer See verfügt über 41, das Skicenter Latemar in Obereggen über 48 Pistenkilometer. Skipasspreise: 6 Tage Erwachsene in Carezza je nach Saison ab 219 Euro, 8-17 Jahre ab 153 Euro, ab 65 Jahre ab 197 Euro. Gratis-Skipass für je ein Kind (bis acht Jahre) pro Erwachsenem im Carezza-Gebiet. Skipässe sind in Obereggen etwas günstiger.

Allgemeine Auskünfte: Eggental Tourismus, Tel. 0039-4 71/61 95 40, www.eggental.com, www.carezza.it, www.obereggen.com