Woran erkenne ich die Qualität einer Skischule? Laut Albert Meier vom Deutschen Skilehrerverband sollten Interessenten besonders auf zwei Kriterien achten:

Gruppengröße: Bei der Beurteilung einer Skischule sind die Gruppengrößen ein wichtiges Kriterium. "Es sollten maximal acht Teilnehmer pro Lehrer sein", so Meier.

Personal: Ebenso von Bedeutung ist die Kompetenz des Personals: Ein Indikator hierfür kann die Mitgliedschaft der Schule in einem Fachverband sein. In Deutschland etwa erfüllen sogenannte Profi-Skischulen, Profi-Snowboardschulen und Profi-Skilanglaufschulen gewisse Kriterien des Skilehrerverbands – so darf zum Beispiel die Anzahl von Hilfslehrern im Verhältnis zu staatlich geprüften Lehrern, der höchsten Ausbildung hierzulande, einen gewissen Schlüssel nicht übersteigen.