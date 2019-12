Anreise: Tours als Ausgangspunkt vieler Schlösserbesichtigungen erreicht man über Saarbrücken, Metz, Châlons-en-Champagne, Troyes und Orléans (knapp 780 km).

Übernachten: "La Bonnée d’âne": ruhig gelegenes Öko-Gîte und Chambres d’hôtes in Germigny-des-Prés, DZ/F ab 70 Euro, Menüs für 20 Euro (www.labonneedane.fr). "Relais des 3 Châteaux": Vom Vier-Sterne-Hotel in Cour-Cheverny aus sind die berühmten Schlösser von Cheverny, Chambord und Blois in wenigen Minuten zu erreichen (www.relaisdestroischateaux.com).

Allgemeine Auskünfte: Atout France, Französische Zentrale für Tourismus: www.france.fr; Tourismus Loiretal: www.valdeloire-france.com; Tourismus Touraine: www.touraineloirevalley.com