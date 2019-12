Öffnungszeiten: Der „Christkindelsmärik“ in Straßburg dauert bis zum 30. Dezember. Die 300 Weihnachtsbuden in der Altstadt haben täglich außer am ersten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags sind sie auch bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr und an Heiligabend bis 18 Uhr geöffnet.

Anreise: Mit dem Auto über die A 5 Richtung Karlsruhe/Stuttgart fahren, weiter auf die B 28 in Richtung Appenweier/Kehl/Strasbourg-Mitte/Bad Peterstal-Griesbach/Oberkirch fahren und der Beschilderung Kehl/Strasbourg folgen. Weiter auf die Avenue du Pont de l’Europe /E 52 und auf die Avenue du Rhin/E 52. Die Ausfahrt Richtung Strasbourg/Centre nehmen; rund 132 Kilometer.

Gastronomie: Beliebt sind die kleinen „Winstubs“, die elsässische Spezialitäten auf der Karte haben, wie „L’Ami Schutz“, Ponts Couverts 1, Petite France. Hier bekommt man Hausmannskost zu fairen Preisen. Deftig lässt es sich auch im Restaurant „La Corde à Linge“, Place Benjamin Zix 2, direkt an der Ill speisen.

Unterkunft:Wer sein Portemonnaie schonen möchte, dem sei das Hostel Ciarus, Rue Finkmatt 7, empfohlen. Buchbar sind auch Übernachtungen in einem Mehrbettzimmer. Auf majestätischem Niveau nächtigt man im Vier-Sterne-Hotel „Cour du Corbeau“, Rue des Couples 6-8, in dem schon Friedrich der Große abgestiegen ist.

Auskünfte: Tourist-Information, Place de la Cathédrale, www.otstrasbourg.fr.