Anreise: Mit dem Auto über die A 5 Richtung Karlsruhe/Stuttgart fahren, weiter auf die A 8 München/Stuttgart/Pforzheim, dann auf die A 7 Memmingen/Füssen/Kempten Süd. In Österreich weiter auf die A 12 nach Innsbruck, über die A 137 Richtung Italien/Bozen/Innsbruck Süd. In Italien Richtung Vipiteno/Sterzing und die Strata Statale SS 508 bis nach Sarnthein, rund 530 Kilometer.

Übernachten: Der traditionelle Gasthof „Höllriegl“ liegt im Ortskern von Sarnthein und wurde vor einigen Jahren komplett renoviert. Das Restaurant bietet Südtiroler Küche im urigen Ambiente an. Ein Zimmer ist ab 67 Euro inklusive Frühstück buchbar, www.hoellriegl.com. Das Hotel „Olympia“ ist nur einen Steinwurf vom Zentrum entfernt und bietet Wander-, Mountainbike- und Ski-Events an. Ein Zimmer ist inklusive Frühstück ab 65 Euro zu erhalten, www.hotel-olympia.net.

Unbedingt machen: Die „Klöckelnächte“ finden an den drei Donnerstagabenden im Advent in den größeren Ortschaften im Sarntal statt, und zwar am 5., 12. und 18. Dezember. Los geht’s immer um 19 Uhr.