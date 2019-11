Öffnungszeiten: Der Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Heumarkt und dem Alten Markt ist vor Weihnachten ab sofort bis einschließlich 23. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Nach Weihnachten kann „Heinzels Wintermärchen“ nochmals vom 26. Dezember bis 5. Januar 2020 täglich von 11 bis 21 Uhr besucht werden; dann allerdings nur noch auf dem Heumarkt. Ruhetage sind am 24. und 25. Dezember.

Anreise: Mit der Bahn ist Köln in weniger als zwei Stunden erreichbar. Der Hauptbahnhof befindet sich direkt am Dom. Per Auto geht es über Frankfurt in gut zweieinhalb Stunden nach Köln.

Gastronomie: Bei über 1150 Restaurants, 85 Bars, elf Sternerestaurants, 820 Kneipen und 570 Imbissbuden findet sich in Köln garantiert für jeden Gaumen eine passende Mahlzeit. In den Straßen zwischen Dom, Rathaus und Rheinpromenade servieren zahlreiche Brauhäuser die typische „Kölschstange“ und bodenständige Speisen vom Rheinischen Sauerbraten bis „Himmel und Äd“.

Unterkunft: Direkt gegenüber des Rheinauhafens und nur einen 15-minütigen Spaziergang von der Altstadt entfernt liegt das Vier-Sterne-Hotel Novotel Köln City Hotel (www.accorhotels.com/gb/hotel-3127-novotel-koeln-city/index.shtml). Das DZ kostet am Wochenende ab 110 Euro pro Nacht, Familien-Zimmer für bis zu vier Personen sind ab 140 Euro zu haben.

Mobilität: „Heinzels Wintermärchen“ liegt zentral in der Kölner Innenstadt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Weitere Weihnachtsmärkte sowie die Sehenswürdigkeiten vom Dom bis zum Schokoladenmuseum sind ebenfalls gut zu Fuß erreichbar.