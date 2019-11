INFORMATIONEN

Anreise: Der Flug Frankfurt nach Darwin dauert knapp 22 Stunden - Zwischenlandung inklusive. Der Singapore-Flug kommt nachmittags (Ortszeit) und der Lufthansa-Flug kurz nach Mitternacht an. Ab 990 Euro. Rückflug ab Adelaide. Die Kombination mit Stopps in Sydney oder Melbourne ist deutlich teurer. Die Ghan-Fahrgäste werden in Darwin mit Bussen abgeholt.

Die Züge: Die Preise für The Ghan Expedition beginnen bei 1800 Euro p.P.und richten sich nach dem Reisetermin und dem Buchungsdatum. Die Expeditions-Züge fahren von März bis Oktober jeweils mittwochs und nur ab Darwin/Nordaustralien. Dazu gibt es Züge ohne oder mit reduziertem Veranstaltungsprogramm und Teilstreckenangebote. Alle Abfahrten und Preise sind unter www.greatsouthernrail.com.au aufrufbar. Hier können Reisen günstig direkt gebucht werden. In Deutschland arbeitet The Ghan u. a. mit DERTour, Explorer Fernreisen und HM Touristik zusammen.

Noch ein Zug: Nicht minder berühmt ist der "The Indian-Pacific" - Expresszug, der auf der 4352 Kilometerstrecke von Ost nach West zwischen Sydney und Perth unterwegs ist. Er fährt dabei 478 Kilometer immer geradeaus durch die Nullabor-Wüste: ein Bahn-Weltrekord!