INFORMATIONEN

Strecke: Der "California Zephyr" verkehrt täglich in beide Richtungen zwischen Chicago im US-Bundesstaat Illinois und Emeryville, Kalifornien. Von dort geht es die letzten 40 Minuten per Amtrak-Shuttlebus zur Endstation am Fisherman’s Wharf in San Francisco. Die Strecke ist 3924 Kilometer lang und dauert planmäßig 51 Stunden und 20 Minuten. Wer nicht die komplette Strecke mitfahren möchte, kann unterwegs zu- oder aussteigen. Übernachtungsstopps sind nicht gestattet. Einzelne Abschnitte sollten dann separat gebucht werden.

Formalitäten: Bei Kontrollen müssen Amtrak-Passagiere einen Lichtbildausweis vorzeigen. Grundsätzlich benötigen internationale Besucher für die USA einen Reisepass, der für die gesamte Aufenthaltsdauer gültig sein muss. Deutsche Urlauber brauchen kein Visum, müssen unter https://esta.cbp.dhs.gov aber eine elektronische Einreiseerlaubnis einholen (ESTA-Verfahren).

Übernachtung: In den Familien-Schlafraum passen zwei Er-wachsene, zwei Kinder. Eigene Dusche und Toilette haben nur die "Superliner Bedroom"-Kabinen für bis zu drei Passagiere.

Tipps: Bei Unterbringung im Schlafabteil sind Mahlzeiten im Speisewagen inklusive. Für Vielfahrer bietet der in drei Varianten erhältliche "USA Rail Pass" Pauschalpreise. Kinder unter zwei Jahren reisen kostenlos, Kinder bis zwölf zahlen die Hälfte. Ab 65 gibt es einen Seniorenrabatt von zehn Prozent.

Infos: Amtrak, 60 Massachusetts Ave NE, Washington, DC 20002, USA (Tel.: +1/800-8 72 72 45 oder +1/215-8 56 79 24, www.amtrak.com (Fahrkarten), www.amtrakvacations.com (Erlebnispakete).