INFORMATIONEN

Anreise: Flüge ab Deutschland gibt es bei Iberia mit Zwischenstopps in Madrid sowie bei American Airlines und Delta Airlines mit Zwischenstopps in den USA.

Unterkunft: Das Fünfsterne-Hotel "Palacio de Doña Leonor" befindet sich in einem kolonialen Stadtpalast aus dem 16. Jahrhundert im Herzen der Altstadt von Antigua; www.palaciodeleonor.com.

Reisezeit: Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit, also die Monate Oktober/November bis Mai. In den Höhenlagen kann es dann sehr angenehm warm und trocken sein. Im Mai kann es in niedriggelegenen Gebieten sehr heiß sein.

Essen und Trinken: Traditionelle Maya-Küche, modern umgesetzt, serviert die kochende Anthropologin "Señora Pu" in ihrem kleinen Restaurant "La cocina de la Señora Pu" mit nur zwölf Sitzplätzen in Guatemala-Stadt. Am besten vorher reservieren; www. senorapu.com.

Rundreise: Die Höhepunkte Guatemalas kann man im Rahmen einer kombinierten Bus- und Flugrundreise (15 Tage) von Dertour erleben. Start und Ziel ist Guatemala-Stadt. www.dertour.de.