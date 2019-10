INFORMATIONEN

Anreise: mit KLM/Air France ab Frankfurt über Paris nach Santiago de Chile (ab 448 Euro, ww.klm.com).

Klima: Der Norden Chiles ist mit milden 15-25 Grad Celsius das ganze Jahr über ein geeignetes Reiseziel. Regen gibt es kaum. In der Atacamawüste kann es tagsüber 30 Grad warm werden, in Putre sind Minusgrade in der Nacht möglich. Am Meer bringt der Humboldt-Strom oftmals kaltes Wasser und Küstennebel.

Pauschal reisen: Wikinger Reisen hat eine 17-tägige Trekkingreise u.a. durch den Norden Chiles im Programm (ab 4575 Euro, Tel. 02331/904741, www.wikinger-reisen.de). Studiosus bietet eine 18-tägige Studienreise nach Chile (ab 5930 Euro, www.studiosus.com). Gebeco bietet eine Norden Chiles im Rahmen einer 15-Tage Erlebnisreise kennen (ab 4245 Euro, Tel. 0431/5446748, www.gebeco.de).

Übernachten: In Putre hat das Hotel Q’antati hübsche Zimmer und einen tollen Aufenthaltsraum mit großem Kamin (ab 50 Euro, www.hotelqantati.blogspot.de). Das Avantgarde-Hotel NOI Casa Atacama hat die exklusiven Zimmer mit Terrasse um einen Pool angelegt (ab 226 Euro, www.casaatacama.cl). Moderne Zimmer und einen schönen Ausblick auf die Playa Cavancha in Iquique hat das Hotel Terrado Suites (DZ ab 142 Euro, www.terrado.cl). Für ruhige Tage am Meer eignet sich das Marea Alta in Punta Choros mit seinen schönen Holzcabañas (ab 67 Euro, www.marealta.info).

Allgemeine Auskünfte: www.chile.travel