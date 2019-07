Informationen

Anreise: Von Heidelberg über die A 5 und A 7 in etwa 7 Stunden.

Unterkünfte: Übernachtung im Strandkorb: bis zu 2 Pers. inkl. Frühstück, 85 Euro; Butz Hotel & Café am Dorfteich, ÜF im DZ ab 124 Euro; Gronenberger Mühle, 1 Woche max. 3 Pers. ab 859 Euro; Hotel Landhaus Scharbeutz, Ü/F ab 92 Euro, www.bellamare.holiday. Hotel Bayside: ÜF ab 105 Euro; Holm Ferienwohnungen, max. 4 Pers. inkl. Strandkorb ab 180 Euro/Nacht, www.ostseeblick-scharbeutz.de.

Kurtaxe: In Scharbeutz wird ganzjährig Kurtaxe erhoben, in Sierksdorf und Pelzerhaken nur von Mai bis September.

Veranstaltungen: Radtouren: bis September werden 10 geführte Entdecker-Fahrradtouren angeboten. Eutiner Festspiele: bis September. Straßenkünstlerfestival in Scharbeutz: 1. bis 4. August. Wanderkino in Sierksdorf: Stummfilme am Strand schauen mit Livebegleitung am Piano und an der Violine. Scharbeutzer Straßenkünstlerfestival: 1. bis 4. August. www.luebecker-bucht-ostsee.de/veranstaltungskalender.