Übernachten: "Haus Schminke": Mal sein müdes Haupt in einem Kulturdenkmal zur Ruhe betten? Sich fühlen wie der Hausherr, wenn beim Aufwachen der Blick vom Bett direkt auf die alte Nudelfabrik fällt? Das Haus ist ab 250 Euro pro Nacht (für 2 Personen) auch zu mieten. Kirschallee 1b, Löbau, www.stiftung-hausschminke.eu;

"Hotel Börse: Mitten im Herzen von Görlitz liegt das barocke Palais, das 2003 vom Standesamt zum Hotel umgebaut wurde. Wenn in "Görliwood" wieder einmal ein Hollywoodstreifen gedreht wird, fühlen sich auch Stars hier wohl, www.boerse-goerlitz.de (DZ + F ab 125 Euro). In der angeschlossenen "Herberge zum 6. Gebot" heißen die Doppelzimmer "Casanova", "Aphrodite" oder "Mata Hari" und kosten inkl. Frühstück 72 Euro; www.boerse-goerlitz.de.

Essen und Trinken: "Die Versorger": Auf hungrige, mittellose Künstler ist das Bistro in der Spinnerei in Leipzig zugeschnitten: Hier gibt es große Portionen zu zivilen Preisen; www.die-versorger.com; "Honigbrunnen": Einen schönen Ausblick bietet in Löbau das Hotel am Turm. In der Küche serviert man Klecklskuchen und Eierschecke, Lammbraten, Hackepeter von Lachs und Seeteufel oder Lausitzer Entenleber; www.honigbrunnen.de

Souvenirs: Ob handgedruckte Postkarten, antiquarische Bildbände, seltene Mineralien oder Krawatten im Eisenbahner-Design - viele der Stationen auf der Route der Industriekultur haben außergewöhnliche Souvenirshops.

Pferdebahn: Die Döbelner Pferdebahn fährt am 3.8., 7.9. und 5.10.2019.

Auskünfte: www.sachsen-tourismus.de; www.industriekultur-in-sachsen.de.