INFORMATIONEN

Anfahrt: Von Heidelberg aus mit dem Auto über die A5 und A7 bis zur dänischen Grenze, danach weiter auf der E45 Richtung Kolding. Bei Kliplev auf die Route 24 Richtung Ribe und weiter bis Esbjerg. Von dort mit der Fähre (fährt alle 20 Minuten) nach Fanø. Für die rund 860 Kilometer sollte man gut neun Stunden Fahrt einplanen, mit Kindern empfiehlt sich ein Zwischenstopp etwa auf halber Höhe - hier bietet sich der schöne "Heidepark" bei Soltau geradezu an.

Unterkunft: Ferienhäuser lassen sich über verschiedene Anbieter anmieten. Das strandnahe Haus Klitrose in Rindby etwa kostet bei danibo ab 500 Euro/Woche. Je näher man ans Meer will, desto zeitiger muss man - zumindest in der Hochsaison - buchen. Alternativ bieten sich auf Fanø auch mehrere gut ausgestattet Campingplätze an.

Essen und Trinken: Im schnuckligen Pandekagehuset mitten in der Fußgängerzone von Nordby ist ein Halt mit Kindern eigentlich Pflicht. Nur die Plastikteller schmälern den Genuss der leckeren Pfannkuchen ein wenig. Freunde von gutem Fleisch sollten bei Slagter Christiansen (Nordby) vorbeischauen.

Ausflüge: Unbedingt ausprobieren: Blokart fahren am Strand. Fast 40 Euro für eine Stunde sind kein Schnäppchen, aber der Spaßfaktor stimmt absolut. Zum Inselbesuch gehört auch eine Wattwanderung zu den Robben bei Sonderho, die 2,5-Stundentour kostet 13 Euro für Erwachsene/6,50 Euro für Kinder. Lohnenswert ist zudem ein Ausflug aufs Festland zum Tirpitz-Museum (Fahrtzeit 45 Minuten). Fähre inkl. Auto kostet 25 Euro, der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Euro, Kinder sind gratis.