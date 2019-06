INFORMATIONEN

Anreise: Eine wunderschöne Anreise durch die Vorderrhein-Schlucht hat man per Bahn, www.bahn.de, www.sbb.ch; Mit dem Auto dauert die Anreise ab Heidelberg 5 Stunden. Die Vignette für die Schweizer Autobahn kostet etwa 36 Euro.

Unterkunft: Im Reka-Dorf Disentis sind Hallenbad, Spielzimmer, Spielplatz etc. im Preis genauso enthalten wie ein Kinderprogramm und stundenweise Betreuung. Eine 2,5-Zi-Fewo mit Küche und Bad kostet pro Woche in den Sommerferien 2019 ab etwa 772 Euro. Dazu kommen 45 Euro Buchungsgebühr und knapp 100 Euro für die Endreinigung. www.reka.ch/disentis

Sehr schön direkt am Rhein gelegen plus eigenem eiskalten Badesee ist der TCS Campingplatz Fontanivas, dort findet auch das Goldwaschen statt; www.tcs.ch.

Sehenswert: 1. Goldwaschen im Rhein: Einführungskurs Erwachsene ca. 18 Euro und Kinder ca. 9 Euro. www.gold-gusti.ch; 2. Das Kloster Disentis bietet einen spannenden Einblick ins Klosterleben; 3. Kristallsuche jeden Dienstag mit der Firma Alpventura. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren, Kinder bis 11 kosten 27 CHF, Erwachsene 36 CHF, inkl. einfache Fahrt mit der Seilbahn. 4. Wanderung ab dem Bahnhof Oberalppass an die Rheinquelle am Tomasee mit Einkehr in der Maighelshütte und wieder zurück zum Bahnhof. Dauer: 5 Stunden, für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Wanderschuhe sind Pflicht. 5. Am ersten Augustwochenende lockt die Mineralienbörse. Für wenige Franken kann man dort Bergkristalle kaufen.

Essen/Trinken: Zu den Bündner Spezialitäten gehören neben Engadiner Nusstorte und Gerstensuppe auch Capuns, mit einer Art Spätzleteig und Bünder Fleisch gefüllte Mangoldblätter, die gewickelt und in Sahne gekocht und Käse überbacken werden, z. B. im Restaurant Alpsu; www.hotelalpsu.ch.