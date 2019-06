INFORMATIONEN

Anreise: Mehrmals in der Woche gibt es Flüge von Frankfurt nach Lamezia Terme. Vom Flughafen ist man in 30 Minuten mit dem Auto in Pizzo.

Pauschal: Dertour bietet eine 7-tägige Reise mit DZ/HP im Hotel Cannamele Resort bzw. Villagio Baia d’Ercole und diversen Ausflügen ab 538 Euro p.P an. Eine Flugpauschalreise kostet für 7 Nächte/DZ/F im Cooee Michelizia Tropea Resort inkl. Transfer p.P. ab 546 Euro.

Essen: Feinschmecker finden in Trattorien im Waldgebiet von Serre sowie im Landesinneren ausgezeichnete Steinpilzgerichte. Empfehlenswert sind auch geschmortes oder im Tontopf gegartes Lamm und Zicklein. Ordentlich essen kann man in Familienbetrieben abseits der Küste bereits ab 12 Euro. Tipp: Nach dem Essen einen Limoncello oder Cirò Rosé probieren. Ein gastronomisches und folkloristisches Fest mit hausgemachten Produkten veranstaltet das Dorf Spilinga im August. Handverlesene Lebensmittel aus Kalabrien zum Mitnehmen bietet der Landwirtschaftsbetrieb Delizie Vaticane die Tropea an. www.delizievaticane.it

Sehenswert: Das Kartäuserkloster in der Serre nahe dem Städtchen San Bruno.

Literatur: "Kalabrien", Dumont Reise-Taschenbuch, 296 Seiten, 17,90 Euro.

Auskünfte: www.calabriadascoprire.it.