INFORMATIONEN

Anreise: Von Heidelberg sind es rund 280 km zum westlichen Bodensee. Mit der Bahn nach Konstanz (Umsteigen in Karlsruhe oder Offenburg) ab ca. 30 Euro pro Strecke, www.bahn.de

Übernachten: "Hotel Mein Inselglück", Reichenau: Familienbetrieb in modernem Haus, gute Küche, DZ mit Frühstück ab 150 Euro, auch Familienzimmer, www.meininselglück.de; "Ganter Hotel Mohren", Charmant geführt, gute Bodenseeküche, DZ mit Frühstück ab 125 Euro. Meersburg: "Romantik Hotel Residenz am See", Traditionsadresse bei der Meersburger Therme, Gourmet-Küche mit Michelinstern, DZ mit Frühstück ab 194 Euro.

Die Gärten: Hortulus Kräutergarten, Münster St. Maria und Markus, Mittelzell/Reichenau, Eintritt frei, www.reichenau.de.

Privatgarten Karin Böhler, Im Hörnle 4, Reichenau, Besuch ohne Voranmeldung möglich, Eintritt frei, www.garten-rendezvous-bodensee.de (hier auch weitere Privatgärten);

Mainau: Eintritt: Erwachsene 21,50 Euro, Familien-Tagesticket (Eltern plus Kinder bis 15 Jahre) 43,50 Euro, Schüler 12,50 Euro, Kinder bis 12 gratis, www.mainau.de

Neues Schloss Meersburg: Schlossplatz 12, Eintritt frei, www.neues-schloss-meersburg.de.