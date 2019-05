INFORMATIONEN

Anreise: South African Airways fliegt non-stop von Frankfurt nach Johannesburg und weiter nach Kapstadt (www.flysaa.com). Von dort kommt man am besten mit dem Leihwagen weiter.

Big-Ten-Touren: Der Safari-Veranstalter andBeyond verbindet Safaris zu den Big Five im Kruger-Nationalpark mit Ausflügen zu den Big Five des Ozeans in Gansbaai und Kapstadt; www.andBeyond.com

Unterkünfte: Das historische Weingut Cellars-Hohenort in Constantia direkt am Fuß des Tafelbergs ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge an die Whale Coast und nach Gansbaai. (www.collectionmcgrath.com). In Gansbaai selbst jede Menge Unterkünfte vom Backpacker-Hostel bis zum Sterne-Hotel.