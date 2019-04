INFORMATIONEN

Die Türen: Eine Übersicht aller zehn Standorte der "Game of Thrones"-Türen in Nordirland sowie Drehorte in der Nähe gibt es unter www.discovernorthernireland.com.

Die Touren: Es gibt diverse Angebote, die den Besuch wichtiger Drehorte mit einem Besuch des berühmten Giant’s Causeway verbinden. Weitere Infos unter www.gameofthronestoursireland.com. Infos zu den Touren von Flip Robinsons findet man unter www. gianttoursireland.com. Vom 11. April bis 1. September ist die Ausstellung "Game of Thrones: The Touring Exhibition" im Titanic Exhibition Centre in Belfast zu sehen.

Auf eigene Faust: Wer eigenständig auf den Spuren der Serie wandeln will, findet unter www.discovernorthern ireland.com Infos zu Drehorten und Übersichtskarten.

Unterkunft: Das Bed & Breakfast Blackrock House in Portrush eignet sich als Ausgangspunkt zu verschiedenen Touren. www.blackrockband bportrush.com.